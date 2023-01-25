В Мадриде нашли подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины

В консульства Незалежной в трех городах страны отправили конверты не только с опасными элементами, но и с глазами животных.

Задержан человек, который, по предварительным данным, отправлял письма со взрывчаткой премьер-министру Испании Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде. Ему 74 года, он является пенсионером из города Миранда-де-Эбро, провинции Бургос. Информацию об этом передает местное телевидение. Сообщается, что посылки со взрывчаткой задержанный также отправил в США, оружейную компанию Instalaza (Сарагоса) и на военную базу Торрехон.

Еще в декабре стало известно, что испанские правоохранительные органы изъяли три конверта, предназначенные для консульств Украины в столице Испании, Барселоне и Малаге. В них были глаза животных и опасные элементы. Именно тогда начались следственные действия. По словам украинского представителя украинского МИД Олега Николенко, украинские посольства и консульства в 12 государствах получили 21 угрозу.

Еще в ноябре и декабре 2022 года было выявлено шесть писем с взрывчаткой внутри. Они направлялись премьеру страны Педро Санчесу, в посольства США и Украины в Мадриде, а также в министерство обороны. В результате произошедшего никто не умер, только один сотрудник украинского посольства получил ранения. Стоит отметить, что ранее представители испанской полиции заявили, что у них нет доказательств причастности России к произошедшему. Ранее 5-tv.ru публиковал подробности взрыва в посольстве Украины в Испании.