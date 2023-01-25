«Дефицит есть, но все компенсируется»: в России наращивают производство лекарств

Отечественная фарминдустрия переживает глобальную трансформацию.

Российские фармкомпании готовы к выполнению задачи, которую накануне обозначил президент России Владимир Путин — окончательно решить проблему нехватки лекарств в аптеках.

Тем не менее наращивание резервов и производство аналогов зарубежных препаратов — не единственное, что отличает новый этап отечественной индустрии. Сейчас российские предприятия переходят на полный цикл, выпуская буквально все: от препаратов до коробок и блистеров. Как уже повлиял процесс на пациентов и аптеки, узнал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Как оказалось, сейчас просто невозможно услышать в аптеке слово «нет» от провизора. Если даже лекарства нет — всегда предложат аналог.

Народный Фронт прошелся по аптекам в нескольких регионах — посмотреть, применимо ли вообще к ситуации громкое слово «дефицит». Оказалось, что некоторых лекарств действительно нет.

Собственно, из-за заболеваемости гриппом граждане был значительный спрос на знакомые лекарства.

Все это привлекает внимание — в контексте мирового геополитического кризиса с санкционным бардаком и нерациональным давлением на логистику. Поставки могут менять маршруты и способы — причем не только готовых лекарств, но и субстанций для их производства. И это общемировая проблема.

«Парацетамол, ибупрофен. Эти активные субстанции — они сейчас очень востребованы в самом Китае, поскольку у них COVID-19 в новой стадии. И они на некоторое время ограничили отпуск в другие страны», — заявила директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

Эти вещества — для производства огромного количества жаропонижающих на заводах по всему миру. В Европе, например, осенний дефицит купировали запуском производственных аптек. У нас сейчас это тоже делается — лекарства можно заказать и в порошках и свечах практически в любом городе. И вообще отечественная фарминдустрия сейчас переживает глобальную трансформацию.

«В России работает Министерство здравоохранения, Росздравнадзор, Министерство промышленности для того, чтобы все составляющие, которые влияют, были либо из нашей страны, либо из дружественных стран. Также важно, чтобы по цене они были доступны», — добавил генеральный директор ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Много чего — от картона для упаковки, который закупался в Германии и Финляндии — теперь наращивается в производстве в России. До йода, цена на который взлетела по всему миру. И под Архангельском еще в прошлом году развернули новую его добычу, компенсируют недостаток. Последние месяцы прошлого года показали 15 процентный рост общего объема лекарственного производства в сравнении с 2021 годом.

Под Архангельском еще в прошлом году развернули новую его добычу, компенсируют недостаток.

«В прошлом году было открыто семь предприятий, которые наладили выпуск широкой линейки субстанций. Сейчас в рамках новой инвестплатформы запускаем долгосрочную программу по этому направлению и за счет нее будет создано еще около 145 новых субстанций», — добавил Министр промышленность и торговли РФ Денис Мантуров.

Кризис подстегивает работу отрасли, но в переходный период она требует ручного управления. Ключевые моменты контролирует президент. А нашим потребителям сейчас думать бы на шаг вперед. Вот, к примеру, Анастасия, не смогла найти детский антибиотик в аптеке. Решила проблему звонком доктору.

«Нам врач поменял немножко дозировку и мы взрослую таблетку делили на три части, на три приема и таким образом долечились», — заявила Анастасия Ухарская.

Общаясь с врачом, сейчас лучше сразу просить его прописать аналоги. Или совета — как действовать в случае отсутствия выписанного лекарства в аптеке. А вот, чего точно не стоит делать — покупать лекарства на сомнительных сайтах. Любые торговые перебои всегда провоцируют мошенничество. Такие сайты сейчас надзорные органы закрывают буквально сотнями.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему из аптек пропадают антибиотики.