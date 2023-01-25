Создатель сериала «Мост» Дмитрий Курилов найден мертвым в Москве

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 112

В Москве найден мертвым создатель сериала «Мост»

Создатель сериала «Мост» Дмитрий Курилов найден мертвым в Москве

Фото: Сайт: Международный портал авторской песни bards.ru

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Тело сценариста нашли прохожие.

На севере столицы найден мертвым один из создателей сериала «Мост» Дмитрий Курилов. Он был автором сценария российской адаптации датско-шведского детектива, а также работал над такими известными картинами, как «Возвращение Мухтара», Ваша честь», «Полицейский участок».

По информации агентства REGNUM, тело сценариста нашли возле жилого дома прохожие. Они позвонили в полицию и сообщили об инциденте. Прибывшие на место медики констатировали смерть 57-летнего мужчины, а правоохранители выяснили, что проживал он в том самом доме, возле которого и был найден.

«В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что данный гражданин проживал на седьмом этаже вместе с супругой», —цитирует издание источник в правоохранительных органах.

Более подробной информации — в частности о причинах смерти известного режиссера, пока не сообщается. Этим сейчас занимаются сотрудники Следственного комитета, в том числе опрашивают соседей и родных.

Дмитрий Курилов окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино. За десятилетия, отданные профессии, успел поработать не менее чем в 50 картинах, самые известные среди них — «Возвращение Мухтара», «Ваша честь», «Полицейский участок». Из последних его работ — российская адаптация датско-шведского сериала «Мост», в котором главные роли исполнили Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кончине создателя культового детской передачи «Улицы Сезам» Ллойда Моррисетта.

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