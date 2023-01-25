Умер создатель культовой «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт

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Рита Миронова
Рита Миронова 141

Соавтору знаменитой детской программы было 93 года.

Умер создатель культовой «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ron Sachs

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Один из создателей легендарной детской передачи «Улица Сезам» Ллойд Моррисетт скончался на 94-м году жизни. Печальной новостью поделилась «Мастерская Сезам» в своем Twitter.

«Ллойд оставляет огромное наследие поколениям детей по всему миру, а „Улица Сезам“ — лишь самая заметная дань уважения его многолетней добросовестной работе. Ллойд на протяжении десятилетий был очарован мощностью технологий и постоянно думал о новых способах их использования для обучения детей», — написано в сообщении компании.

«Улица Сезам» появилась в 1969 году и стала самым известным детским образовательным шоу в мире, которое, пожалуй, хотя бы раз в жизни видел каждый человек.

Ллойд Моррисетт первый придумал и воплотил в жизнь идею о том, что телевидение можно использовать с целью обучения детей базовым знаниям, письму и простейшей арифметике.

«Без Ллойда Моррисетта не было бы Улицы Сезам. Именно ему впервые пришла в голову идея использовать телевидение для обучения дошкольников базовым навыкам, таким как буквы и цифры. Он был надежным партнером и верным другом для меня более пятидесяти лет, и нам будет его очень не хватать», — цитирует «Мастерская Сезам» Джоан Ганз Куни, с которой Моррисетт создал «Улицу Сезам».

Ллойд Моррисетт сделал блестящую карьеру в сфере образования, коммуникаций и филантропии.

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