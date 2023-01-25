«Интер РАО» смогло полностью компенсировать остановку экспорта в Евросоюз

На отечественное программное обеспечение сейчас переходят ключевые системы компании «Интер РАО». Крупнейший холдинг занимается производством электрической и тепловой энергии.

Несмотря на серьезное давление санкций, компания не только выстояла, но и сработала в плюс. Сменила вектор с Запада на Восток, увеличила прибыль и даже установила рекорд. Корреспондент «Известий» Николай Иванов знает все секреты успеха.

Франция вводит талоны на дрова, Германия снова топит углем, в Италии — уличные протесты.

«Стоимость жизни для многих стала невыносимой. Люди не хотят платить за кризис!» — объяснил причину протестов итальянец.

Цены на электроэнергию в Европе в 2022 году выросли более, чем на 100%. В Финляндии в некоторых домохозяйствах — больше 350%. В России картина совсем другая, несмотря на жесткий прессинг со стороны Запада.

«Беспрецедентно санкционное давление. Пришлось перестраивать логистические цепочки, рынки сбыта анализировать по-новому — смотреть, что можно сбывать, что перераспределить на внутренний рынок или в дружественные страны. Это огромная, непростая работа была проделана вами, вашим коллективом», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин председателю правления ПАО «Интер РАО» Борису Ковальчуку.

«За два года стоимость электроэнергии, произведенной на объектах генерации, отстала от инфляции более чем на 11%. Поэтому, Михаил Владимирович, как и год назад мы уверено утверждаем, что электроэнергетика является одним из ключевых факторов сдерживания инфляции в нашей стране», — ответил председателю российского правительства Борис Ковальчук.

Страны Балтии и Финляндия раньше получали электричество из России. Но сейчас отказались платить. В итоге «Интер РАО» перенаправила потоки.

«С июня 2022 года мы полностью прекратили поставки в страны Евросоюза. Но одновременно с этим существенно нарастили экспорт в Китайскую Народную Республику и Монголию. По итогам 2022 года будет установлен исторический максимум по объему реализованных киловатт-часов в данных направлениях», — добавил Борис Ковальчук.

На фоне самоликвидации западного бизнеса в России единственное логичное решение — избавиться от импортозависимости. Раньше компания Siemens занималась производством и сервисным обслуживанием газовых турбин для электростанций — был завод в Петербурге. А в Воронеже — делали силовые трансформаторы. Холдинг выкупил их у немцев.

«Я называю этот период „периодом реинкарнации завода“. Это восстановление IT-структуры после ухода Siemens», — сообщил генеральный директор ООО «Воронежский трансформатор» Игорь Иванов.

Для реальной независимости от импорта «Интер РАО» приобрела IT-компании. В Петербурге сформирован Центр по внедрению российского программного обеспечения. А для абонентов что важно — чтобы все было четко, экономно. Поэтому с череповецким заводом договорились о производстве наших умных приборов учета. Уже совсем скоро можно будет совсем отказаться от импортных счетчиков.

«Он в состоянии обеспечивать более 40% потребности Российской Федерации в данном виде оборудования», — заверил Борис Ковальчук.

«Сколько объем выпуска в абсолютных цифрах?» — уточнил Михаил Мишустин.

«От 1,2 до 2 миллионов. На этой же площадке уже разработан отечественный микроконтроллер, запущенный в серийное производство», — ответил председатель правления «Интер РАО»

Поставки электричества должны быть бесперебойными. Поэтому сами станции проходят серьезную модернизацию. Уже введены обновленные энергоблоки на Костромской ГРЭС, Кармановской, Омской ТЭЦ и Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии. Что особенно важно, ведь эта ГРЭС питает железную дорогу и Дальний Восток — одно из самых оживленных направлений для российской экономики.