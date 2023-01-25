Охранник из Хабаровска отказался пустить ребенка в детсад в 37 градусов мороза

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Мужчина объяснял себя просто: до открытия учреждения — пять минут, придется мерзнуть.

Фото, видео: Depositphotos / budabar; 5-tv.ru

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В Хабаровске разгорается громкий скандал — там охранник не пустил ребенка в государственный детский садик в 37 градусов мороза! Мужчина заявил родителям, что не может этого сделать — ведь до открытия еще целых пять минут. А мороз при этом совсем не весомый аргумент.

Пока взрослые препирались, ребенок мерз на улице. Тем временем, в руководстве детсада заявили, что сотрудник не их — охраной заведения занимается ЧОП. Произошедшим уже заинтересовалась прокуратура. Там пообещали проверить работу и образовательного центра, и охранного предприятия.

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