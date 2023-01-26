Не о сцене вовсе: актер Никита Ефремов рассказал, кем он мечтал стать в детстве

Сейчас в его фильмографии насчитываются уже десятки успешных ролей. Но зритель мог и не увидеть талант наследника Михаила и Олега Ефремовых.

Сын отбывающего наказание за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Никита признался — его жизнь могла сложиться совсем по-другому. Ведь в детстве он не грезил сценой, известностью, кино. Его интересовали совсем другие профессии.

«В раннем детстве хотел быть водителем троллейбуса. Потом музыкальным продюсером, потом футболистом, потом музыкантом», — рассказал Ефремов, общаясь с подписчиками в социальной сети.

При этом с детства Ефремов ходил на разные занятия. Учился играть на скрипке, занимался футболом, был увлечен математическими вычислениями. Но в юности гены все-таки взяли свое, и после школы наследник знаменитого актера поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. А по окончанию он получил свою первую награду — премию «Золотой лист» за роль Чацкого в постановке «Горе от ума».

Дальше карьера пошла в гору. Его дебютом стала эпизодическая роль в сериале «Моя прекрасная няня». А после его стали звать в кино и сериалы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет осужденный Михаил Ефремов в колонии.