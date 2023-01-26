«От души поздравляю»: Юлию Савичеву заподозрили в беременности

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Юлию Савичеву заподозрили в беременности из-за округлившегося живота и облегающего платья

«От души поздравляю»: Юлию Савичеву заподозрили в беременности

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Неужели звезда готова стать мамой во второй раз? Тяжело решиться на роды, когда в семье разлад.

Певица Юлия Савичева заставила поклонников хорошенько озадачиться. Звезда опубликовала снимок в социальных сетях, где предстала в блестящем, черном платье с металлическим оттенком. Одеяние было закрытым, но очень обтягивало фигуру исполнительницы. Это как раз и заставило фанатов задаться вопросом — неужели рыжая красавица беременна? В очертаниях фигуры заметен округлившийся животик.

«Юлия, вы беременны?.. Если это так, то от души поздравляю Вас!» — спросила одна из подписчиц.

Однако не все поклонники сделали поспешные выводы. Некоторые из фанатов просто объяснили, что такое платье не очень подходит артистке. Снимок разместило издание «Экспресс газета».

«Хороша, но платье немного не по фигуре», — сказали поклонники.

Стоит отметить, что сейчас вокалистка уже воспитывает дочку Анну, малышка родилась в 2017 году. Знаменитость замужем за композитором Александром Аршиновым, возлюбленные вместе уже больше 15 лет. Увы, отношения пары не всегда были идеальными. Сама певица рассказывала, что часто ссорилась с супругом. Как сообщал 5-tv.ru, у супругов были моменты полного непонимания.

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