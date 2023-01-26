Захарова — о решении ЮНЕСКО по Одессе: «Невероятно. Чудовищное невежество»

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Официальный представитель МИД России шокирована безграмотностью иностранных политиков. Что за этим стоит?

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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ЮНЕСКО признала культурным наследием исторический центр Одессы. В руководстве организации заявили: «легендарный портовый город, оставивший след в кинематографе, литературе и искусстве, с этих пор находится под усиленной защитой международного сообщества». В ходе заседания Комитета по вопросам исторического наследия заявку города поддержали шесть стран, остальные воздержались. Россия проголосовала против.

«Невероятно. Безграмотность западников просто поражает: исторические памятники в Одессе сносят киевские власти, объявившие всему культурному наследию своей страны тотальную войну. Госпожа Азуле могла бы хоть это знать. Какое-то чудовищное невежество проявляет руководитель международной организации, в реферат которой входит, в том числе ликвидация безграмотности», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию.

Символично, что под свою охрану ЮНЕСКО взяли центр города, из которого уже снесли памятники его основателям, например — Екатерине второй.

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