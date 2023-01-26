«Смастерили куклу Вуду, втыкали иголки»: Садальский назвал виновных в своей болезни

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 506

Садальский обвинил в своей госпитализации артистов Татьяну Кравченко и Марка Варшавера

«Смастерили куклу Вуду, втыкали иголки»: Садальский назвал виновных в своей болезни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Иногда злопыхатели могут наслать беду самым неожиданным способом. Вдруг темная магия встала на пути знаменитого актера? «Смастерили куклу Вуду, втыкали иголки» — Садальский назвал виновных в болезни

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский оказался в беде. У звезды открылось сильное носовое кровотечение, из-за чего тот попал в Боткинскую больницу. Как стало известно 5-tv.ru, медики долго останавливали кровь знаменитости, после чего поставили диагноз — рецидивирующее носовое кровотечение, искривление перегородки носа, ринит, гипертонический криз. Сейчас актера уже выписали и он даже вышел на связь с поклонниками.

«Привет всем, мои дорогие! Прибыл из реанимации, а тут миллионы звонков и сообщений! Не могу ответить на все, но я всем и каждому в отдельности благодарен за молитвы и поддержку. Люблю вас! Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. А латать было что…» — написал Садальский в Livejournal.

В том числе артист выразил предположения, кто причастен к трагедии. По его мнению, во всем виноваты злые намерения его коллег по цеху. Об этом ему сообщила некая «психотерапевт и ясновидящая в одном лице», которую мужчина встретил в больнице.

«Заглянула ко мне, посмотрела внимательно и сказала, что двое толстых людей — один в клеточку, другая на лыжах (она их увидела такими) смастерили в некоем театре Куклу Вуду с моим именем и навтыкали в нее иголки. Все зло от них!», — отметил Станислав Юрьевич.

Двумя врагами оказались артисты Марк Варшавер и Татьяна Кравченко. Известно, что Садальский сильно поскандалил с этими коллегами по цеху. Вероятно, подобная ремарка является невеселой шуткой с отсылкой на злопыхателей актера.

При этом у знаменитости должны были пройти спектакли в Мурманске, но из-за сложившихся неприятностей постановки пришлось перенести на май. Станислав Юрьевич попросил ни в коем случае не отменять билеты и даже обещал устроить третье, бонусное выступление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кравченко подает в суд на Садальского за клевету.

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