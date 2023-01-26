Почернели от гнили: эксклюзивные кадры останков, найденных под больницей в Петербурге (18+)

Специалисты предполагают, что кости принадлежат солдатам времен Второй Мировой.

Поисковики откопали скелет в обнаруженной под больницей в Санкт-Петербурге братской могиле. Видео с места событий попало в распоряжение 5-tv.ru.

Захоронение с телами и оружием было найдено накануне при ремонтных работах на территории медицинского учреждения на Авангардной улице. Рабочие вызвали на место специалистов.

«В этой кучке есть остатки амуниции бойца краснофлотца. Скорее всего, шестая бригада морской пехоты. В 1941 году здесь тяжелые бои проходили, особенно конец сентября — начало октября. Здесь вообще была передовая линия. По улице Авангардной проходил большой канал, и тут же была передняя линия немецких войск», — прокомментировал командир поискового отряд «Рубеж-2» и местный краевед Виктор Алексеевич.

На кадрах видно хорошо сохранившийся скелет, предположительно, военных времен. Очевидцы также отмечали, что некоторые кости по размеру напоминают детские. Они строят догадки, что на расположенной здесь линии фронта могли воевать дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нашли в братской могиле в северной столице, и кому могут принадлежать останки.