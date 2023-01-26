Третий случай: кому принадлежат останки из братской могилы в Петербурге

Есть две основные версии, кому принадлежат найденные тела, но окончательную информацию после расследования сообщит Следственный комитет.

Братскую могилу с гранатой и другими боеприпасами нашли во время реконструкции на территории больницы в Петербурге.

По предварительной версии рабочие наткнулись на блиндаж времен Великой Отечественной войны. В числе находок граната Ф1 в боевой готовности, солдатские портупеи и останки минимум трех-четырех тел. Их предстоит забрать Следственному комитету на исследование.

По одной из версий, погибшие могли быть морскими пехотинцами или моряками-балтийцами. Это уже третий подобный случай на этом месте. На днях здесь же обнаружили минометный снаряд и пулемет «Максим». На время работы следователей, все строительные работы на территории больницы приостановлены.