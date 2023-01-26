Третий случай: кому принадлежат останки из братской могилы в Петербурге

Эфирная новость 26

Найденные на территории больницы в Петербурге останки времен ВОВ могут принадлежать морякам-балтийцам

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Есть две основные версии, кому принадлежат найденные тела, но окончательную информацию после расследования сообщит Следственный комитет.

Братскую могилу с гранатой и другими боеприпасами нашли во время реконструкции на территории больницы в Петербурге.

По предварительной версии рабочие наткнулись на блиндаж времен Великой Отечественной войны. В числе находок граната Ф1 в боевой готовности, солдатские портупеи и останки минимум трех-четырех тел. Их предстоит забрать Следственному комитету на исследование.

По одной из версий, погибшие могли быть морскими пехотинцами или моряками-балтийцами. Это уже третий подобный случай на этом месте. На днях здесь же обнаружили минометный снаряд и пулемет «Максим». На время работы следователей, все строительные работы на территории больницы приостановлены.

-3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Украинские СМИ: под Киевом раздаются взрывы
10:29
Федункив пожаловалась на изменения в отношениях с мужем-итальянцем после свадьбы
10:23
Это опасно? Врачи Боткинской больницы поставили диагноз Садальскому
10:16
Токов закон: майнинг в жилых домах может попасть под полный запрет
10:11
Запад отреагировал яростью на планы РФ, Китая и ЮАР провести совместные учения
10:07
Движение по Крымскому мосту возобновили после ремонта

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
«У них не было шансов»: как военные России не дают десанту ВСУ пересечь Днепр
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023