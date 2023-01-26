Неизвестные похитили женщину с остановки в Москве и изнасиловали

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 460

Полицейские опросили свидетеля произошедшего. Проводится проверка.

Неизвестные похитили женщину с остановки в Москве и изнасиловали

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Похищение с последующим изнасилованием произошло в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшая рассказала полицейским, что пока она ждала на остановке такси, на дороге появился микроавтобус Mercedes, откуда вышли три человека и, угрожая расправиться с жертвой, засунули ее в салон.

Подъехав к лесополосе, злоумышленники изнасиловали женщину, а затем вытолкнули из машины и скрылись. Полицейские опросили свидетеля произошедшего. Назначена проверка.

Похожий случай произошел четыре дня назад в Санкт-Петербурге. Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей возлюбленной за неделю до дня рождения женщины. В злополучный день девятиклассница оказалась на съемной квартире 21-летнего возлюбленного матери. Родительница 15-летней пострадавшей пошла в полицию с заявлением спустя два дня. Мужчина задержан, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сделал житель Сахалина с семилетней девочкой.

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