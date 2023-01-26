Государственный долг РФ: что это такое и почему о нем говорят

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Рита Миронова
Рита Миронова 31

Госдолг России за год вырос почти на 2 трлн рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Перед кем государство имеет долговые обязательства и на сколько они выросли за год?

Государственный долг — это долговые обязательства, которые государство может иметь перед:

  • физическими и юридическими лицами;
  • иностранными государствами;
  • международными организациями;
  • иными субъектами международного права.

Как формируется государственный долг

Эта сумма формируется из обязательства правительства, регионов и муниципальных образований. Госдолг может быть внутренним (обязательства в валюте страны) и внешним (обязательства в иностранной валюте).

Общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России выросла с 20,9 триллиона рублей до 22,8 триллиона рублей за год.

На 1 января 2023 года госдолг составил:

  • внутренний — 18,781 триллиона рублей;
  • внешний — 4,039 триллиона рублей.

При этом расходы на обслуживание долга достигли 4% от всех бюджетных расходов — это 1,33 триллиона рублей.

Таким образом, российский госдолг вырос в рамках ожиданий Минфина и оказался ниже прогноза ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, как на фоне западных санкций РФ увеличила свой бюджет.

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