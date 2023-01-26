Дмитрий Назаров лишился роли в новом фильме «12 стульев»

Даже уже отснятые сцены с участием артиста будут удалены из кинофильма.

Российский актер Дмитрий Назаров был снят с роли в фильме «12 стульев». О том, почему это произошло, рассказал режиссер картины Петр Зеленов для РИА Новости.

Как оказалось, кроме того, что его сняли с роли Ипполита (Кисы) Воробьянинова, все сцены, где он принимал участие — переснимут.

«Это не составит труда, так как с участием актера не успели отснять много материала. Решение связано с антироссийскими стихами актера», — заявил режиссер.

Также он добавил, что не ожидал таких заявлений от артиста и это для него стало абсолютным открытием. Более того, деятель искусства пояснил, что они всегда мило общались, а Назарова он считает хорошим актером.

«Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией, поэтому я даже где-то рад. Я найду кого снять», — заключил Зеленов.

До этого из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров был уволен вместе со своей женой Ольгой Васильевой. В сети предполагают, что их уволили из-за их скандальных высказываний в соцсетях по поводу специальной военной операции. Вдобавок, в одном из последних интервью звезда сериала «Кухня» похвалил действия Анатолия Белого, сбежавшего из России после начала СВО. Затем он раскрыл внутреннюю кухню МХТ имени Чехова, сообщив об уходе многих коллег по собственному желанию. На этом фоне от него начали отворачиваться поклонники и отменяться концерты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Прилепин объяснил увольнение Назарова неотвратимостью судьбы.