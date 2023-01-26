Не только храп и ночное удушье: какие скрытые последствия менопаузы существуют?

Иногда бессонные ночи связаны не только с плохими мыслями, но и проблемами со здоровьем.

Депрессивное состояние, бессонница и ощущение ночного удушья — это последствия климакса у женщины. Об этом заявила руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова.

Изданию LIFE она рассказала, что 47–67% женщин после наступления менопаузы страдают синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), это моменты, когда дыхание во сне иногда останавливается, что влияет на уровень насыщения крови кислородом и в целом качество ночного отдыха.

В том числе представительницы прекрасного пола могут столкнуться с трудностями засыпания, страдать от внезапного пробуждения ночью или с утра. Это происходит из-за снижения уровня гормонов. Эстрогены работают через мозговые структуры, которые отвечают за эмоции и функционирование, что сильно разгоняет активность серотонина в организме.

Также после наступления менопаузы иногда возникает относительный андрогенный избыток. Одно из его проявлений — это развитие метаболического синдрома, из-за которого в пять раз возрастает вероятность сахарного диабета II типа. По этой же причине некоторые женщины в такой период стремительно набирают лишние килограммы. Жир иногда скапливается в области мягких тканей шеи, нарушая работу дыхания.

«Среди жалоб преобладают храп, эпизоды ночного удушья, депрессивное настроение, нехватка или отсутствие сна», — объяснила Сурненкова.

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