Подробности состояния госпитализированной Нелли Кобзон

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Нелли Кобзон ощущала слабость перед госпитализацией

Подробности состояния госпитализированной Нелли Кобзон

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Вдова известного артиста долгое время была вынуждена принимать лекарства.

Госпитализированная в отделение хирургического лечения сложных нарушений вдова Иосифа Кобзона Нелли очень долгое время чувствовала себя плохо. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Кроме того, женщина постоянно чувствовала слабость и принимала огромное количество лекарств.

Точный диагноз пока не известен, пока она находится в московской клинике.

Нинель Дризина, более известная как Нелли Кобзон, родилась 13 декабря 1950 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге). После окончания восьмого класса девушка поступила в пищевой техникум. Однако по профессии работала недолго. Позже она окончила Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства, получила специальность артистка разговорного жанра.

Уже в 1971 году Нелли познакомилась с Иосифом Кобзоном. В этом же году они поженились. В 1974 году у них родился сын Андрей, а в 1976 году — дочь Наталья. В 2015 Нинель получила звание Заслуженный работник культуры России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вдову Иосифа Кобзона госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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