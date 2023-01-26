Может ли носовое кровотечение привести к быстрой смерти — ответ врача

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 414

Врач-терапевт Ярцева рассказала о вероятности гибели при носовом кровотечении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; Личный архив Ирины Ярцевой; 5-tv.ru

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Появление кровотечения не считается серьезным поводом для обращения к врачам, но в некоторых случаях может сигнализировать об угрозе здоровью.

У большинства людей носовое кровотечение не вызывает каких-либо переживаний. Действительно ли оно не является симптомом страшных болезней, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По словам специалиста, кровотечение из носа может открыться из-за самых разнообразных причин. Чаще всего оно возникает, когда сосуды находятся слишком близко к слизистой и реагируют на воздействие. Само по себе носовое кровотечение не считается опасным.

«Ничего страшного вообще нет в этом. Чаще всего — это генетическая предрасположенность», — заверила Ирина Ярцева в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Эксперт пояснила, что кровотечение из носа может возникнуть при долгом нахождении в помещении с сухим воздухом, злоупотреблении сосудосуживающими каплями, которые лишают слизистую возможности увлажняться, или же длительном курении.

Также кровотечение способна вызвать гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда сильный заброс содержимого желудка в пищевод доходит до носоглотки и травмирует ее. Кроме этого, тонкие сосуды в носу иногда лопаются на фоне изменений атмосферного давления.

Наиболее опасно появление кровотечения при гипертоническом кризе — резком и стойком скачке давления. В таком случае могут лопнуть не только сосуды в носу, но и в мозге.

«Точно также сосуды в мозге лопнули, и оттуда произошло кровотечение, которое привело к инсульту и смерти», — объяснила Ирина Ярцева.

При этом умереть от кровопотери при носовом кровотечении невозможно, поскольку объем минимален.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что носовое кровотечение открылось у Станислава Садальского. Артиста увезли в больницу на скорой.

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