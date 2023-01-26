Семилетний мальчик умер в агонии после лечения краснухи в домашних условиях

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 53

В выборгской детской больнице в агонии умер семилетний мальчик

Семилетний мальчик умер в агонии после лечения краснухи в домашних условиях

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Читайте нас в: Дзен Новости

Тело направлено в морг для установления точных причин смерти.

Семилетний мальчик скончался в агонии в детской больнице в Выборге. Тетя ребенка привезла его к врачам самостоятельно, не дождавшись бригаду скорой помощи. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Родственница доставила мальчика в тяжелом состоянии в детскую больницу, однако всего через 45 минут была констатирована смерть ребенка.

Со слов тети, школьник несколько дней чувствовал недомогание. Семья лечила его самостоятельно и сбивала температуру жаропонижающими с 20 января. Через три дня родственники все-таки обратились за медицинской помощью, потому что температуру сбить в домашних условиях было уже невозможно. Врачи поставили ребенку диагноз «краснуха» и назначили лечение.

Спустя еще два дня, в связи с ухудшением самочувствия ребенка, было принято решение о вызове скорой помощи, но, не дождавшись врачей тетя отвезла ребенка в медицинское учреждение, где он умер.

Ребенок был ввезен на территорию РФ в феврале 2022 года для получения российского гражданства, проживал с тетей. Мать мальчика находится в Таджикистане.

Ранее 5-tv.ru писал, что у 14-летней девочки остановилось сердце на фуд-корте в Казани.

-2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
68.96
0.21 74.96
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

12:05
Infinity раздора: на Константина Хабенского подали в суд из-за автомобиля
11:57
Одно неловкое движение: в каких случаях поворот головы может свести в гроб
11:52
«Смастерили куклу Вуду, втыкали иголки»: Садальский назвал виновных в своей болезни
11:42
Кирби: Штаты не пренебрегают предупреждениями РФ о «красных линиях»
11:38
«Два разных человека»: Ольга Бузова показала свое фото в юности
11:28
Семилетний мальчик умер в агонии после лечения краснухи в домашних условиях

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023