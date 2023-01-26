Как мошенники получают доступ к Госуслугам

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 21

Пользователям Госуслуг напомнили, как обезопасить личные кабинеты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Felipe Kutepov; 5-tv.ru

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Ежедневно цифровым сервисом пользуются почти десять миллионов россиян.

Портал Госуслуг стал незаменимым помощником для жителей РФ. С его помощью можно получить выписки и справки, записаться к врачу, оплатить налоги или штрафы, а также оформить другие документы. Количество пользователей уже достигло 100 миллионов.

С 1 февраля пользователи смогут воспользоваться биометрией для входа в личный кабинет на Госуслугах. Также сохранится двухфакторная аутентификация для входа на портал. Однако мошенники пытаются получить доступ к профилям на портале Госуслуги и финансовых маркетплейсах. Они пользуются возможностями сервисов и подают заявки на получение займа или кредита от имени пострадавшего.

Российские операторы не дают использовать технологию подмены номеров — поэтому мошенники все чаше звонят через мессенджеры.

Чаще всего используются телефонные коды США и Канады — входящие вызовы визуально очень схожи с обычным звонком с российского городского или мобильного номера. Отследить злоумышленников при такой схеме гораздо труднее.

Помните: представители государственных или крупных финансовых учреждений никогда не будут звонить вам через мессенджеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли защитить собственный смартфон от прослушки.

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