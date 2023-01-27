Не забыто: в Петербурге проходит выставка, посвященная блокаде Ленинграда

Еще одна болевая точка, доставшаяся нам от нацистов — это блокада Ленинграда. На выставке в Петербурге сейчас можно увидеть все ужасы, через которые прошли жители осажденного города. Самое страшное в экспозиции — свидетельства врачей и медсестер, помогавших людям выжить. Максим Прихода окунулся в атмосферу прошлого.

Медицинскую практику она начала до того, как окончила школьную программу. Белый халат Елена Кан надела в 16 лет. В феврале 1942 года.

«Я поднялась по обледенелым лестницам и очень долго стучалась, пока тихий голос за дверью — женский — спросил, девочка, что тебе надо? И я также тихо ответила, что я медсестра из поликлиники по вызову к больному», — вспомнила ветеран Великой Отечественной войны Елена Кан.

Перед глазами до сих пор раненые, которых после обстрелов приходилось перевязывать прямо на мерзлых улицах, и истощенные дети, которых молодая медсестра выхаживала в лагере под Ленинградом. Среди спасенных ею вполне могли быть родственники Дарьи Кулешовой. Они после смерти отца оказались в одном из ленинградских детских садов.

«В самую тяжелую блокадную зиму их отпаивали раствором хвои, трав, чтобы не было гиповитаминоза», — рассказала заведующая отделением стационара клиники «Мой медицинский центр» Дарья Кулешова.

История семьи Дарьи Кулешовой — одна из тех, что представлены в Музее блокадной медицины.

«Благодаря медработникам блокадного Ленинграда моим родным удалось выжить», — вспомнила Кулешова.

Экспозиция интерактивная. Из этих динамиков врачи сегодняшние рассказывают о том, как их коллеги в годы блокады, рискуя собственными жизнями, спасали чужие.

А среди экспонатов, например, осколки, извлеченные из тел, атлас форм дистрофии, нарисованный врачами с натуры. Хвойный раствор — как лекарство от цинги. Вакцины, которыми снабдили более 80% всех ленинградцев: так удалось предотвратить неизбежные в условиях неработающей канализации эпидемии. В центре экспозиции символ спасения — легендарная полуторка.

«Это настоящая полуторка, участвовавшая в перевозке людей по дороге жизни, а также на Ленинградском фронте. С 1941 по 1944 год конкретно на этой машине было перевезено порядка 20 тысяч раненых и больных», — объяснил Никита Алтухов — куратор Музея блокадной медицины.

Музей блокадной медицины — это даже не об ужасах смертного времени, а о мужестве тех, кто, валясь с ног, спасал других. Как, например, прабабушка Оксаны Гуткиной. Она в блокаду была хирургом.

«Когда на операционный стол кладут… Вообще непонятно, на каких силах живущего раненого человека сделать так, чтобы он жил — это из разряда медицинского чуда, а заставить себя встать к операционному столу это, наверное, это наверное больше, чем подвиг», — призналась заведующая отделением функциональной диагностики клиники «Мой медицинский центр» Оксана Гуткина.

В эти дни музею исполняется год. И за это время он стал по-настоящему народным. Мало того, что его посетили более 25 тысяч человек, так петербуржцы сами пополняют его коллекцию.

«Население Санкт-Петербурга, не только блокадники, но и их дети, внуки правнуки стали нести к нам свои реликвии, дневники, записи», — сказал директор Военно-медицинского музея.

Но самое яркое документальное свидетельство того сурового времени — дневник Фаины Александровны Прусовой, в котором по-медицински скрупулезно описаны детали быта и ежедневного труда тех, кто спасал жизни пациентов в блокадном Ленинграде. Теперь его собираются издать.

«Мы на себя взяли обязательство по изданию, наверное, единственных медицинских дневников медсестры больницы Софьи Перовской — Фаины Александровна Прусовой, для того чтобы они вошли в эту экспозицию и послужили новым витком развития данного музея и памяти о тех людях, которые защищали наш город и оказывали медицинскую помощь», — заявил председатель Совета директоров группы компаний «Мой медицинский центр» Владислав Баранов.

Музей блокадной медицины из тех проектов, что призваны не только хранить память о наиболее страшных страницах нашей истории, но и дарить надежду. Ведь именно врачи блокадного Ленинграда были теми, кто в самые темные времена находил силы нести свет.