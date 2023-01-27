Жители Петербурга жалуются на «громкую» уборку улиц

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Горожане массово снимают технику, которая скребет чистый асфальт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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У жителей Северной столицы, кажется, появилось новое хобби. Они снимают из окон своих квартир работу коммунальщиков. Делать это не трудно, ведь приближающуюся технику слышно за несколько кварталов.

Отдельное внимание зрители обратили на то, что единственную на дорогу кучу льда и снега трактор заботливо объехал. Возможно, перед ним стоит задача не убирать наледь, а разбивать ее своим ковшом — c надеждой предположили в комментариях.

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