В Эритрее Сергей Лавров возложил цветы к памятнику Пушкину

Глава российского МИД завершил африканское турне! Последним пунктом стала Эритрея.

Сергея Лаврова встречали у памятника Пушкину. Его установили 14 лет назад. Эритрея наравне с Эфиопией считает себя Родиной предков русского поэта по линии Ганнибала. У основания монумента помещена капсула с землей с могилы поэта — а его стихи входят в школьную программу.

26 января Лавров посетил Эритрею с первым такого уровня визитом с момента установления дипотношений в 1993 году. Это последняя страна в его африканском турне. Ранее глава МИД посетил ЮАР, Эсватини и Анголу.

На переговорах с руководством африканского государства Сергей Лавров заявил о желании Запада восстановить колониализм в Африке. По его словам, Европа и США требуют от стран континента не сотрудничать с Москвой. Но министр назвал тщетными попытки остановить развитие центров многополярности.