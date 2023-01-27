Состоялся предпоказ документального фильма «Отважные»

В Общественной палате России прошел предпоказ документального фильма «Отважные», снятой в Донбассе. Автором и режиссером картины стала Олеся Шигина — руководитель культурных проектов Комитета семей воинов Отечества.

Идея появилась, когда ее сын поехал на спецоперацию добровольцем. Режиссер призналась, что в один момент почувствовала, будто все солдаты на передовой стали для нее сыновьями и решила тоже поехать в зону СВО.

«Наши ребята отстаивают наш русский мир, как мы его понимаем, как мы его видим, с нашими традициями, с нашими взглядами на семью, на культуру, на любовь, на будущее», — рассказала режиссер Олеся Шигина.

После просмотра, зрители, — среди которых было много героев фильма, — отметили, что кино удалось. А особый режим съемки позволил продемонстрировать подлинную картину того, что происходит в Донбассе. По словам героев, лента получилась живой и достоверной.