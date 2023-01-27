Нападение на посольство Азербайджана в Иране попало на камеры видеонаблюдения

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 37

Ведется расследование, пока известны лишь предполагаемые мотивы преступления.

Нападение на посольство Азербайджана в Иране попало на камеры видеонаблюдения

Фото: ABEDIN TAHERKENAREH / ТАСС

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Нападение на азербайджанское посольство в Иране зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как задержанный правоохранителями злоумышленник врывается в здание и открывает огонь по сотрудникам.

Инцидент произошел рано утром, нападавший использовал автомат Калашникова, убив начальника службы безопасности и ранив двоих охранников. Медики оценили состояние пострадавших как стабильное. На первом допросе мужчина рассказал, что мотивом для стрельбы послужили «семейные и личные проблемы».

Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; Telegram / Caspian Live || 24/7

В российском МИД шокированы произошедшим. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что полный комментарий МИД будет дан позднее, выразив соболезнования азербайджанским коллегам. Расследование случившегося продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем хулиганы забросали финляндское посольство в Москве.

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