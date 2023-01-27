Захарова: в МИД РФ шокированы нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 40

С задержанным провели первый допрос, расследование продолжается.

Захарова: в МИД РФ шокированы нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Нападение на дипмиссию Азербайджана в Тегеране прокомментировала представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в Telegram-канале. 

«Шокированы, выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам! Позже дадим развернутый комментарий на этот счет», — говорится в сообщении.

Инцидент в азербайджанском посольстве в Иране произошел утром. Сообщалось, что неизвестный использовал при нападении автомат Калашникова, убив начальника службы безопасности и ранив двоих охранников.

Медики оценили состояние пострадавших как стабильное. Сейчас азербайджанской стороной ведется расследование. По словам командующего Тегеранской полицией генерала Хосейна Рахими, злоумышленника задержали. На первом допросе он назвал мотивом стрельбы «личные и семейные проблемы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сделали хулиганы с финляндским посольством в Москве.

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