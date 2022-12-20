Группа хулиганов забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 112

РИА Новости: хулиганы забросили кувалды на территорию посольства Финляндии в Москве

Группа хулиганов забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Reinhard Rohner

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В дипмиссии рассказали о последствиях нападения.

Группа людей в масках забросала кувалдами территорию посольства Финляндии в Москве. В сети появились кадры, на которых видно, как неизвестные подбегают к ограждению дипмиссии и бросают во двор несколько кувалд.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников посольства, инцидент произошел около 12 часов дня. От действий хулиганов никто не пострадал, материального ущерба представительство Финляндии также не понесло.

В феврале сообщалось, что Россия намерена эвакуировать персонал посольства с Украины в связи с неоднократными нападениями и провокациями со стороны украинских националистов. Отмечалось, что российским дипломатам регулярно угрожали и поджигали их машины при полном бездействии украинских властей вопреки обязательствам в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях.

Летом прошлого года в ограждение посольства России в Минске въехал легковой автомобиль Ford. Сотрудники белорусского ГАИ задержали пытавшегося скрыться с места ДТП водителя иномарки. Причины случившегося не сообщались.

Ранее 5-tv.ru сообщал об убийстве российского дипломата у здания посольства в Берлине.

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Группа хулиганов забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве

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