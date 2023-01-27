«Обожаю даже зимой»: Юлия Ковальчук показала свой испанский дом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Певица Юлия Ковальчук продемонстрировала шикарный дом в Испании

«Обожаю даже зимой»: Юлия Ковальчук показала свой испанский дом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая красавица уже хорошо знает испанский язык и может нормально общаться с жителями этой страны. Вдруг она переедет туда насовсем?

Певица Юлия Ковальчук вместе с мужем вокалистом Алексеем Чумаковым уже давно наслаждаются совместным отдыхом. Еще в новогодние праздники знаменитости решили спрятаться от суровых холодов на теплом пляже Мальдив. Однако путешествие на этом не кончилось, следом звезды полетели в другую страну — сказочную Испанию. Там у супругов потрясающий дом с красочным видом на побережье Коста-Брава.

Счастливая артистка опубликовала несколько снимков из заграничного жилища. На одной фотографии красавица держала тарелку аппетитных блинчиков в белом халате, наслаждаясь лучами солнышка. На другом снимке вокалистка продемонстрировала живописный пейзаж. Фото опубликовало издание 7Дней.ru.

«Я, конечно, обожаю Испанию даже зимой», — заявила Ковальчук.

Отмечается, что певица во время эпидемии коронавируса упорно изучала испанский язык. Теперь знаменитость понимает своих иностранных соседей и даже говорит с ними на непринужденные темы. Однако поклонники не боятся, что звезда решится на переезд в Испанию, ведь карьера в России для нее много значит. Тем более, Юлия любит свою родину.

«Для меня дом — это не только стены и место, где можно „поесть и поспать“. Дом — это мое место спокойствия, умиротворения и надежности. А уж любимый диван — это мой собственный „бермудский треугольник“: можно пропасть очень надолго» — приводит издание слова вокалистки.

Ранее 5-tv.ru публиковал правду об отношениях Ковальчук с Чумаковым.

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