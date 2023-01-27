Похищение женщины в Москве попало на видео

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 50

Пострадавшая ждала такси на остановке общественного транспорта, когда на нее напали.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lilly; 5-tv.ru

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Похищение женщины в Москве попало в поле зрения камер видеонаблюдения. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru. О произошедшем инциденте стало известно накануне. Пострадавшая, которую злоумышленники изнасиловали, рассказала правоохранителям, что ей угрожали расправой и засунули в салон микроавтобуса Mercedes.

С ее слов, нападавших было трое. Они отвезли женщину в лесополосу, а после совершения насилия вытолкнули ее из машины и скрылись. Полицейские также опросили свидетеля случившегося.

В середине января стало известно, что житель Иркутской области подозревается в изнасиловании собственной дочери, которой девять месяцев. По данным 5-tv.ru, об этом матери ребенка сообщили медики местной больницы, обнаружив у девочки характерные телесные повреждения, когда ту принесли на осмотр с начавшейся пневмонией. По сигналу врачей, на место жительства семьи выехала следственная оперативная группа. Правоохранители установили, что мужчина «совершил насильственные действия сексуального характера» в отношении ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого из зарубежных звезд обвинили в изнасиловании.

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