Мэрилин Мэнсон заключил мирное соглашение с Эсме Бьянко по иску об изнасиловании

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 73

Почему знаменитая актриса отказалась от претензий к музыканту?

Мэрилин Мэнсон заключил мирное соглашение с Эсме Бьянко по иску об изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Актриса Эсме Бьянко из Великобритании, которая снималась в сериале «Игра престолов» заключила с рок-музыкантом Мэрилином Мэнсоном (реальное имя — Брайн Хью Уорнер — Прим. ред.) внесудебное соглашение об урегулировании иска о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Как заявил адвокат артистки Джей Элвангера, Бьянко решилась на «мир», потому что хочет спокойно продолжить свою карьеру. Сам же певец отрицает все обвинения, выдвинутые против него. Он уверен, что стал жертвой каких-то чудовищных слухов.

«Мое творчество и личная жизнь давно вызывают неоднозначную реакцию, однако недавние утверждения обо мне стали жутким искажением того, что произошло на самом деле», — говорил вокалист.

К слову, еще в мае позапрошлого года Бьянко подала в суд на Мэнсона и его компанию Marilyn Manson Records. Актриса обвинила его в сексуальных домогательствах и насилии. Она также заявляла, что знаменитость регулярно употреблял психотропные вещества и угрожал ей, принуждая к интимной близости. Стоит отметить, что звезда была одной из десяти женщин, которые выдвинули против музыканта подобные обвинения.

Ранее 5-tv.ru публиковал содержание секретной переписки актера Джонни Деппа и Мэрилина Мэнсона.

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