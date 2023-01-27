В аэропорту «Внуково» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 139

Причины произошедшего неизвестны.

В аэропорту «Внуково» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

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В аэропорту Внуково совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщаил 5-tv.ru источник в экстренных службах.

«При посадке зацепил хвостом землю, пострадавших нет», — сообщил источник.

На месте происшествия работают экстренные службы. Официальной информации о жертвах или пострадавших, а также причинах инцидента нет.

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