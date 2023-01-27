В аэропорту «Внуково» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
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Причины произошедшего неизвестны.
Фото: Лысцева Марина / ТАСС
В аэропорту Внуково совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщаил 5-tv.ru источник в экстренных службах.
«При посадке зацепил хвостом землю, пострадавших нет», — сообщил источник.
На месте происшествия работают экстренные службы. Официальной информации о жертвах или пострадавших, а также причинах инцидента нет.
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