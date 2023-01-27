ВС РФ сорвали переброску натовского оружия и боеприпасов для ВСУ

После очередной атаки российских военных с земли, воздуха и моря укронацисты остались без поставок вооружения на линию соприкосновения и потеряли возможность ремонтировать технику.

Министерство обороны РФ отчиталось о проведении ракетного удара по военной и энергетической инфраструктуре Украины. О результатах рассказал официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате российского удара работа предприятий по ремонту и восстановлению техники украинских боевиков оказалась выведена из строя. Также он сорвал перевозку вооружения для ВСУ в районы боевых действий. Среди уничтоженного — арсенал, поставленный на Украину странами НАТО.

«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО», — пояснил Игорь Конашенков.

Удары наносились высокоточными ракетами воздушного и морского базирования, а также с использованием беспилотников.

Тем временем российские военные закрепились на окраинах Угледара. Как сообщал 5-tv.ru там активно работает российская артиллерия.