ВС РФ сорвали переброску натовского оружия и боеприпасов для ВСУ

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 55

Минобороны РФ сообщило о срыве переброски натовского оружия и боеприпасов для ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; Минобороны РФ

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После очередной атаки российских военных с земли, воздуха и моря укронацисты остались без поставок вооружения на линию соприкосновения и потеряли возможность ремонтировать технику.

Министерство обороны РФ отчиталось о проведении ракетного удара по военной и энергетической инфраструктуре Украины. О результатах рассказал официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате российского удара работа предприятий по ремонту и восстановлению техники украинских боевиков оказалась выведена из строя. Также он сорвал перевозку вооружения для ВСУ в районы боевых действий. Среди уничтоженного — арсенал, поставленный на Украину странами НАТО.

«Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО», — пояснил Игорь Конашенков.

Удары наносились высокоточными ракетами воздушного и морского базирования, а также с использованием беспилотников.

Тем временем российские военные закрепились на окраинах Угледара. Как сообщал 5-tv.ru там активно работает российская артиллерия.

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