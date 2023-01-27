Российские военные закрепились на окраинах Угледара
Советник Пушилина: ВС РФ закрепились в районе дачных поселков на окраине Угледара
Фото: © РИА Новости
Украинские боевики перебрасывают силы в Угледар с нескольких направлений, в том числе из-под Артемовска.
Контратаки мелкими группами пытаются провести Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сторону тех российских сил, что заняли позиции на подступе к городу. Об этом в эфире федерального телеканала заявил советник врио Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
Чиновник подчеркнул, что по противнику работают российские артиллеристы. ВСУ перебрасывают силы в Угледар с нескольких направлений, в том числе из-под Артемовска. Это происходит, со слов Кимаковского, поскольку потеря Угледара для киевского режима будет серьезным тактическим поражением.
«Они (российские военные — Прим. ред.) закрепились в районе дачных поселков, где уже практически зачистка завершена, и в коттеджном поселке — это окраина возле АЗС и возле одного из коммунальных предприятий города», — сказал советник врио главы ДНР.
Он добавил, что снабжение украинских радикалов под Угледаром шло по трассе на Покровск, которая сейчас перерезана российской армией. До этого была информация о попытках со стороны ВСУ отсекать передовые группы российских сил при помощи артиллерии, однако их нельзя назвать интенсивными.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские военные героически ведут бои под Угледаром.
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