Владимир Путин провел совещание Совета безопасности РФ в закрытом режиме

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Известно, что Совбез РФ обсудил границу континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Сегодня Владимир Путин из Ново-Огарева провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане. Давайте начнем работать», — открыл совещание Путин.

Первой с докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Встреча проходила в закрытом режиме.

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Владимир Путин провел совещание Совета безопасности РФ в закрытом режиме

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