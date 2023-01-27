Владимир Путин провел совещание Совета безопасности РФ в закрытом режиме

Сегодня Владимир Путин из Ново-Огарева провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане. Давайте начнем работать», — открыл совещание Путин.

Первой с докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Встреча проходила в закрытом режиме.