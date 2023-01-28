В Италии массово выступили против выступления Зеленского на «Сан-Ремо»

Инициаторы обращения выступили против милитаризации праздника.

Свыше 31 тысячи человек в Италии поставили свои подписи под петицией против выступления лидера киевского режима Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». Такие данные представлены на сайте, где размещен текст обращения итальянцев, пишет Corriere della Sera.

Устроители всемирно известного конкурса песни собираются продемонстрировать на широкую аудиторию видеообращение президента Украины в заключительный день проведения фестиваля 11 февраля.

Инициаторы обращения, обнародованного на сайте byoblu, выступили против милитаризации культурного мероприятия и обратились к организаторам с просьбой не валить в одну кучу музыкальный праздник и военную пропаганду.

В числе подписавшихся — представители прессы, политики и университетские преподаватели, в том числе бывший руководитель телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей «Движения пяти звезд» и бывший член парламента страны Алессандро Ди Баттиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что к Владимиру Зеленскому охладели на Западе.