Суд на Украине отклонил апелляцию экс-замглавы офиса Зеленского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС)) Украины оставил без изменений меру пресечения бывшей заместительнице главы офиса президента Украины Ирине Мудрой. Она останется под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен (39 миллионов рублей). Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

Адвокаты Мудрой просили снизить сумму залога до пяти миллионов гривен либо заменить содержание под стражей на личное обязательство. В свою очередь, прокуратура настаивала на увеличении размера залога до 150 миллионов гривен, заявляя, что нынешняя сумма является слишком низкой.

Суд не изменил решение первой инстанции после рассмотрения апелляционной жалобы, которое продолжалось два дня. Мудрая участвовала в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где находится больше недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вокруг ближайшего окружения Владимира Зеленского разгорелся новый коррупционный скандал. По данным расследований украинских антикоррупционных органов, речь идет о возможных схемах с недвижимостью в Киеве стоимостью более 500 миллионов гривен. НАБУ заявило о возможных рейдерских захватах предприятий и использовании поддельных документов.

В центре внимания оказались бывшая замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая и экс-депутат Максим Микитась. По версии следствия, в предполагаемых схемах могли участвовать должностные лица, представители власти и другие лица.

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