Суд на Украине отклонил апелляцию экс-замглавы офиса Зеленского

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Ирина Мудрая проходит по делу о легализации незаконно полученных средств. Ее заключили под стражу на 60 дней с возможностью залога в размере 20 миллионов гривен.

Суд отклонил апелляцию экс-замглавы офиса Зеленского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Высший антикоррупционный суд (ВАКС)) Украины оставил без изменений меру пресечения бывшей заместительнице главы офиса президента Украины Ирине Мудрой. Она останется под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен (39 миллионов рублей). Об этом сообщил украинский Центр противодействия коррупции.

Адвокаты Мудрой просили снизить сумму залога до пяти миллионов гривен либо заменить содержание под стражей на личное обязательство. В свою очередь, прокуратура настаивала на увеличении размера залога до 150 миллионов гривен, заявляя, что нынешняя сумма является слишком низкой.

Суд не изменил решение первой инстанции после рассмотрения апелляционной жалобы, которое продолжалось два дня. Мудрая участвовала в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, где находится больше недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вокруг ближайшего окружения Владимира Зеленского разгорелся новый коррупционный скандал. По данным расследований украинских антикоррупционных органов, речь идет о возможных схемах с недвижимостью в Киеве стоимостью более 500 миллионов гривен. НАБУ заявило о возможных рейдерских захватах предприятий и использовании поддельных документов.

В центре внимания оказались бывшая замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая и экс-депутат Максим Микитась. По версии следствия, в предполагаемых схемах могли участвовать должностные лица, представители власти и другие лица.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
87.00
0.25 100.83
0.23
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:08
Кожемяко доложил Путину о росте экономики Приморского края
23:00
Принц Гарри и Меган Маркл запретили ученикам школы снимать их детей
22:45
Медведева рассказала, почему Тутберидзе не была на ее свадьбе
22:30
Билеты на поезда дальнего следования можно купить за цифровые рубли
22:15
Суд на Украине отклонил апелляцию экс-замглавы офиса Зеленского
22:00
В Госдуме предложили отсчитывать 30 дней на скидку от получения штрафа

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео