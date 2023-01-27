«Кандидат на вылет»: к Владимиру Зеленскому охладели на Западе

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Запад решил постепенно «убирать» президента Украины Владимира Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В то время, как доверие к Зеленскому пропадает, Залужный уже встречается с генералами США.

И сегодня из Штатов приходят вот такие кадры: по городам едут эшелоны с платформами БМП «Брэдли». Как полагают, это как раз в рамках того пакета на два с лишним миллиарда долларов, который был утвержден еще на прошлой неделе. И одновременно с этим, в самом Вашингтоне, все громче голоса законодателей, кто уверен: вся эта, так называемая, помощь уходит, как в бездонную бочку. И даже те, кто совсем недавно полностью поддерживал Киев, вдруг заговорили о поражающих воображение масштабах коррупции. К ним присоединился даже самый известный филантроп Билл Гейтс. Все объяснит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«К нам приезжали офицеры и заверяли, что мы не принимали участие в штурмах и огневых контактах», — говорят солдаты.

Уже традиционный для украинской армии жанр: обращение к начальству. И схема та же: обманули, запутали. По документам участники сражений в них не участвовали. И денег им не положено. Требуют проверок, нервы сдают.

«Вывести особый склад до укомплектования!», — кричат военные.

И это они еще не знают про схемы армейских закупок. Вот всплыли документы: на продуктах для передовой, генералы получают по 150-200 процентов отката. Все посчитано в столбик. Вот только по старой украинской традиции так глубоко рыть журналисты-расследователи не начинают без причины. В этот раз цель — Министерство обороны. Малоизвестный журналист непопулярного издания слил документы и взмолился: спаси, Зеленский!

«Я просто понимаю, что это исторический процесс. Может случится, что схему такого масштаба президент, верховный главнокомандующий на самом деле похоронит. Это будут такие позитивные изменения для нас!», — говорит Юрий Николов.

То есть: Министерство обороны плохое и ворует, а для Зеленского — это «исторический шанс». Открытая атака на своих военных в непростые времена. Да потому, что Зеленский чувствует — он кандидат на вылет. Западная пресса к нему охладела, а вот соперник Залужный тайно о чем-то договаривается с генералами США. То есть, в любой момент «лидера Зе» могут заменить на «лидера За».

«Когда одна чиновничья структура ловит другую чиновничью структуру на взятках. При этом публичность проведения этих операций как бы весьма сомнительна. То у меня есть ощущение, что просто идет борьба за различные группы между друг другом», — рассказывает журналист и общественный деятель Леонид Штекель.

Это, кстати, тоже уникальный случай — эксклюзивное интервью украинского журналиста Леонида Штекеля специально для нас. Эту грызню элит там, изнутри хорошо заметно. И между громкими отставками соратников Зеленского и запретом на выезд чиновникам, украинцы тоже видят связь. Уходящий своих выводит из-под удара. В том числе и западного.

«Украинское правительство — одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины», — заявил Билл Гейтс.

Коварный Бил Гейтс тоже заговорил об украинском правительстве совсем неожиданно. Запад явно хочет что-то на Украине поменять, чтобы не тратить деньги впустую. И деньги не малые, глава украинского Нацбанка рассчитывает на 38 миллиардов долларов помощи стране в этом году. Кто их поделит? Ответ на этот вопрос получим, когда грызня закончится.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кому выгоден коррупционный скандал на Украине.

Тема:
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