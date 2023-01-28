Суд поставил точку в разводе звезды сериалов Дениса Матросова со второй женой

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Игорь Рязов
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Актер Денис Матросов развелся со второй женой Ольгой после семи лет брака

Суд поставил точку в разводе звезды сериалов Дениса Матросова со второй женой

Фото: Кадр из сериала «Я больше не боюсь»

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Последний брак знаменитого актера продлился семь лет. Его теперь уже бывшая супруга и маленький сын будут жить в другом городе.

Суд поставил точку в длившемся три месяца бракоразводном процессе Дениса Матросова и его второй жены Ольги. Об этом сообщает Starhit.ru со ссылкой слова на самого актера.

«Да, мы развелись, суд определил место жительства Феди с мамой и порядок моего общения с ребенком. Он довольно стандартный: выходные плюс иногда будние дни. С Федей мы постоянно на связи. Главное — чтобы расставание родителей не отразилось на наших с ним отношениях. Единственный минус, что бывшая супруга живет в другом городе — в Подольске. Но ничего, не Владивосток же, в конце концов, все вполне рядом», — рассказал Денис Матросов.

Как отмечает издание, супруга требовала, чтобы суд оставил шестилетнего сына Федора с ней и назначил алименты. Матросов требовал, чтобы у него была возможность общаться со вторым ребенком. Запросы обеих сторон были удовлетворены. Поскольку у артиста есть 11-летний сын Иван от Марии Куликовой, то на двоих детей он теперь должен платить 33% от всех своих доходов.

Формально на развод подала Ольга, хотя инициатива развестись больше исходила от Дениса. В расставании после продлившегося семь лет брака Матросов винит себя.

«Жизнь с актером — специфическая и непростая. Связано это с излишней эмоциональностью, несдержанностью. Хотя в глобальных вещах я человек верный, преданный и стабильный. Я давно разлюбил себя, к большому сожалению. Думаю, из-за этого как раз и потерялся интерес у женщин ко мне», — делился ранее 50-летний актер.

Денис Матросов известен по сериалам «Две судьбы», «Кармелита» и многим другим. Как сообщал 5-tv.ru, незадолго до развода он признавался в желании снова влюбиться.

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