Денис Матросов о новом семейном статусе: «Хочется влюбиться»

Звезду сериалов снова бросила жена и забрала их малолетнего сына с собой — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Актера театра и кино Дениса Матросова преследуют неудачи в личной жизни. В эксклюзивном интервью он рассказал о трудностях актерской профессии и о возлюбленных, с которыми пытался создать семью. Почему артист снова переживает развод и с кем останется жить его шестилетний сын Федор — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

На счету 50-летнего Дениса Матросова десятки ролей в кино и сериалах. Он мастерски перевоплощается в своих героев. Но помимо славы и любви зрителей у актерской профессии есть и обратная сторона. Артист порой так вживается в роль, что долго не может вернуться к обычной жизни.

«Сантехника учат в экстремальной ситуации найти нужный кран и его закрутить, не истерить. В актерском деле — наоборот: „Краник открутился, что же делать?!“ Абсолютно другая эмоция, ты не можешь так быстро выключиться», — рассказал артист.

Матросов говорит, он всегда работает с полной отдачей, что негативно сказывается не только на психике, но и на самых близких.

«Ты живешь в своем ритме, приносишь его домой: эмоциональный такой, яркий. Поэтому мужья и жены должны быть готовы к тому, что это не простая судьба», — считает Матросов.

«Огромное количество актерских браков во всем мире достаточно быстро распадаются, когда человек играет роль в каком-то фильме, сериале, что он в кого-то влюбляется. Ты все равно начинаешь в этот момент влюбляться. Я еще раз подчеркну, мозг не видит разницы между реальностью и воображением», — пояснил психолог Александр Петрищев.

Похоже, что жена Матросова не смогла вынести тяготы семейной жизни со знаменитостью. Недавно Ольга Головина забрала их шестилетнего сына Федора и подала на развод.

«Если женщина уходит то, наверное, точно не от хорошей жизни. Я знаю, что за хорошего мужчину борются, дерутся до победного», — считает певица Анна Калашникова.

С Ольгой Головиной Матросов познакомился семь лет назад в театре. Женщина была его поклонницей. Роман пары развивался стремительно: свадьба, рождение сына. Но вскоре в семье начались конфликты. Денис считает, всему виной его вспыльчивый характер.

«Наверное, я человек все-таки эмоциональный, может быть, от этого. Потом тут сложно сказать, от чего не сложились отношения, что-то утеряно, что-то где-то не прощено», — считает звезда.

В скором времени супругам предстоит не только развод, раздел совместно нажитого имущества, но и определение порядка встреч отца с ребенком. На этом настоял сам актер.

«Договариваться надо на предмет времени общения, потому что Ольга находится в другом городе. Это вызывает определенные сложности», — пояснил он.

Денис переживает, что не сможет часто видеться с наследником и тот отдалится от него. У него уже был печальный опыт. Матросов и его первая гражданская жена Людмила Татарова расстались врагами. Со старшими сыновьями — 23-летними близнецами Володей и Юрой — актер не общается.

«Выбор со стороны женщины был категорически лишить меня общения. Категорически не давать общаться», — поделился Денис.

Скандал разразился сразу после рождения близнецов. Татарова на всю страну обвинила Матросова в рукоприкладстве и заявила, что он не интересуется детьми.

«Это надо спрашивать у нее: зачем это сделала, зачем фантазировала и придумывала ложь. Она захотела так, пожалуйста, это ее право», — по-философски рассудил актер.

Матросов долго терпел нападки женщины. Но затем рассказал, что все было иначе. Артист уверен, Татарова никогда его не любила, а лишь хотела заполучить московскую квартиру. Когда она поняла, что возлюбленный на ней не женится, решила отомстить. В свидетельстве о рождении детей в графе «отец» поставила прочерк. Позже как мать-одиночка получила жилье от государства.

«Ради жилплощади такие делались поступки. Вынесла это в прессу и очернила. При этом были люди, которые находились в этой ситуации и говорили ей в лицо: «Люда, зачем ты врешь, зачем ты это говоришь?». Она говорила совершенно другие вещи: «Зато я машину купила», — рассказал Денис.

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Вскоре Татарова вышла замуж за родного брата Никиты Джигурды и убедила сыновей называть его папой. Однажды Матросов случайно узнал, что бывшая супруга на какое-то время сдавала детей в интернат. Но ничего не смог поделать.

«Она повела себя очень нехорошо по отношению к пацанам. Отдать их в интернат при живом отце, не вписать отца в строчку о рождении, написать прочерк», — раскритиковал он поступок экс-жены.

У Дениса Матросова также есть 12-летний сын Иван от Марии Куликовой. Супруги были вместе 14 лет. Они развелись из-за недоброжелателей, которые убеждали женщину, что муж ей изменяет.

«Что касается измен, их не было ни с одной ни с другой стороны. Не знаю, кто это придумал», — заявил артист.

Впрочем, пара разошлась без скандалов. Они тепло общаются и даже живут недалеко друг от друга.

«Были возможности, чтобы у Маши появился еще дом рядом. Конечно же, мы договаривались. Это была основа, то есть мы делали все для того, чтобы Ваньке было хорошо. Если люди расходятся, то дети должны общаться и с мамой, и с папой», — уверен Денис.

Матросов надеется, что с бывший женой Ольгой ему удастся решить все вопросы мирно и они смогут сохранить хорошие отношения. Также актер заявил, что уже готов к новым отношениям.

«На сегодняшний момент я свободный мужчина, влюбиться хочется. Хочется красоты, любви, добра», — признался он.

Несмотря на любовные неудачи, Денис Матросов не отчаивается. Он верит, что однажды ему все-таки удастся построить крепкую семью.