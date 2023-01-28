Рената Литвинова заговорила о возвращении в РФ: «Сейчас заплачу»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 589

Все больше представителей мира шоу-бизнеса жалеют о ранее принятых решениях. Неужели список пополнился?

Рената Литвинова заговорила о возвращении в РФ: «Сейчас заплачу»

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

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О возвращении в Россию заговорила покинувшая страну вскоре после начала спецоперации актриса Рената Литвинова. Знаменитость дала интервью французскому каналу Arte. В частности, она рассказала, по кому скучает в РФ, живя в Париже.

«У меня там мама. Она уже довольно взрослая и я не могу ее перевезти. Боже мой, я сейчас заплачу! <…> Конечно, в России осталось много близких людей, которые не могут уехать», — сказала Литвинова.

С момента переезда селебрити прошел уже почти год. При этом артистка не стала уточнять, виделась ли она с матерью за это время. Не любят ли российских артистов за границей, восхищаются ими или же во всем виновато обыкновенное стечение обстоятельств, но в августе прошлого года в Париже Литвинову атаковал неизвестный.

Мужчина попытался заговорить с ней на улице, позже снимал ее на телефон. Звезда даже публиковала в сети видео в качестве доказательства. Аудитория успокаивала женщину, говоря, что той пора привыкнуть к интересу со стороны окружающих.

Переехать из России за границу Рената Литвинова решилась только в 2022 году, после начала спецоперации РФ на Украине. Сейчас Литвинова живет в Париже со своей близкой подругой, певицей Земфирой.

В Париже звезда снимается для модных брендов, ходит по подиуму, пишет сценарии и ставит спектакли. Однако не все россияне порадовались за ее новую жизнь: многие из них обвинили ее в предательстве Родины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Литвинова слегла в санаторий.

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Рената Литвинова заговорила о возвращении в РФ: «Сейчас заплачу»

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