«Все-таки я люблю быть один»: Тодоренко бросила Топалова и улетела

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Полина Долгова
Полина Долгова 21

Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах, пока Влад Топалов лежит дома с коронавирусом

«Все-таки я люблю быть один»: Тодоренко бросила Топалова и улетела

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Регина Тодоренко отдыхает на Мальдивах, пока ее муж один болеет коронавирусом.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко отправилась отдыхать на Мальдивы без супруга, но с детьми. Как оказалось, пока Тодоренко отдыхает, Топалов уже вторую неделю мучается от коронавируса. Об этом сообщает издание Passion.ru.

На днях певец пожаловался подписчикам на плохое самочувствие.

Влад вышел на связь с поклонниками и рассказал, что заболел и вынужден лечиться дома. Он решил таким образом успокоить фанатов, чтобы те не критиковали Регину за отсутствие с мужем в трудную минуту, и сказал, что любит одиночество. Но такая фраза больше прозвучала как оправдание, нежели как объяснение.

«Полет нормальный. Все-таки я люблю быть один», — написал Влад Топалов.

Подписчики знаменитости пожелали ему скорейшего выздоровления, а также задали само собой разумеющийся вопрос — «Где Регина?».

«Ох, ну где же вы его успели подцепить. Выздоравливайте скорее»;

«Влад, где Регина???? Страница заблокирована??? Почему? У вас все нормально????»;

«Оо, классная комната. Скорейшего выздоровления, дорогой друг», — пишут в комментариях.

Есть те, кто думает, что телеведущая устала от супруга, а другие считают, что таким образом Регина решила обезопасить сыновей от «короны». Сама Тодоренко пока никак не отреагировала на высказывания хейтеров.

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Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко решилась на спонтанное путешествие и теперь наслаждается временем, проведенным в спа, природой и вкусными блюдами от местного шеф-повара.

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