Отрывается вдали от мужа: Тодоренко забрала сыновей и улетела на Мальдивы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 80

Регина Тодоренко улетела с детьми на Мальдивы без мужа

Отрывается вдали от мужа: Тодоренко забрала сыновей и улетела на Мальдивы

Фото: www.globallookpress.com / Regina Todorenko

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Телеведущая решилась на спонтанное путешествие. Теперь она наслаждается временем, проведенным в спа, шикарными видами и вкусными блюдами от местного шеф-повара.

Телеведущая Регина Тодоренко внезапно собрала двух сыновей и улетела на Мальдивы. Любимого мужа Влада Топалова она с собой брать не стала, без зазрения совести и капли тревоги оставила его больного в холодной Москве.

До райского острова знаменитость добиралась долго, ей пришлось сменить несколько видов транспорта, вплоть до гидроплана, но в целом дорога была неутомительной. Там она поселилась на шикарной вилле, по которой провела экскурсию для интернет-пользователей. Свой выбор она остановила на семейном домике с двумя спальнями. В одной — Тодоренко, кажется, намерена жить с младшим сыном Мирославом, другую занял четырехлетний сын Михаил.

Также в доме есть несколько гардеробных, ванная, душ под открытым небом, гостиная, мини-кухня, терраса и собственный бассейн. Телеведущая уже успела отведать блюда от местного шеф-повара, посетить спа и насладиться роскошными видами. В это же время любимый болеющий супруг в социальной сети с грустью признался — он любит быть один…

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