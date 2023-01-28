«Это хайп»: Леонид Агутин прокомментировал запрет съемки на концертах

Знаменитый певец далеко не первый раз за последнее время оказывается жертвой слухов.

Певец Леонид Агутин опроверг информацию о новом запрете на съемки на их концертах с Анжеликой Варум. Информацию об этом он подтвердил, репостнув сообщение из фан-сообщества в свой личный блог.

«Запрет на съемки был всегда и связан он с тем, чтобы люди чаще ходили на концерты, а также не касается смартфонов зрителей. Для себя можно снимать столько, сколько угодно!» — написано в сообщении.

Таким образом Агутин поддержал теорию о том, что недобросовестные журналисты, видимо, «захотели хайпануть».

До этого в СМИ появилась информация о том, что Анжелика Варум и Леонид Агутин запретили снимать себя во время выступлений. По основной версиии — из-за ситуации с Валерием Меладзе, который крупно оскандалился в Дубае во время выступления.

Также появились данные о том, что в райдере знаменитостей есть много интересных пунктов. Например, за концерт в Москве артисты просят гонорар в размере пяти миллионов рублей. А вот в Дубае, к сожалению, выступать может только Агутин, так как у Варум ужасная аллергия на восточный парфюм. В ОАЭ певец готов выступить в любое время всего за четыре миллиона рублей.

Однако и это еще не все. По версии некоторых журналистов, если вы все-таки надумали пригласить звездную парочку выступить у себя на дне рождения, то будьте готовы выложить еще денег за их перелет в бизнес-классе и Mercedes S-class, чтобы довезти звезд до места. За каждые пять минут ожидания с заказчика будут взимать «штраф» в пять тысяч рублей.

Отель, в принципе, может быть любым, но главный критерий — шторы Blackout (обеспечивающие полное затемнение — Прим. ред.) в номере. Еще в гримерке обязательно должны быть фрукты, рыбная и мясная нарезка, вино (не российское), виски 12-летней выдержки и натуральный кофе.

По факту, всю эту информацию Леонид Агутин опроверг одним репостом. А потом еще и выложил фрагмент интервью, в котором говорил о том, как легко можно манипулировать огромными толпами людей, правильно подавая даже заведомо ложную информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему почему Агутина и Варум подозревают в разводе.