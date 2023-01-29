В России запущена в серию первая газовая турбина большой мощности

Вся российская экономика перестраивалась в прошлом году под новые реалии. И продолжает перестраиваться. Модернизация вынужденная, но ускоренная.

Так, например, в сфере энергетики значительным шагом был уход корпорации Siemens из России, которая поставляла критически важное оборудование для электростанций — турбины.

На этой неделе была запущена в серию первая наша газовая турбина большой мощности. Оцените сколько сил в нее вложено: разработку начали еще в 1997 году, в кооперации с Украиной.

Российские заводы «ушедшего» Siemens которые производили турбины меньшей мощности в Петербурге, а также трансформаторы в Воронеже, пришлось перезапускать, усилиями все тех же энергетиков. Как доложил глава Интер РАО Борис Ковальчук премьер-министру Михаилу Мишустину, весь год прошел под знаком импортозамещения, причем на всех уровнях — от строительства до IT-решений. Сейчас в ЖКХ идет перевод домов на умные счетчики. В год нужно под пять миллионов приборов. Где взять? Сделать самим. Так появился новый завод в Череповце.

«Сколько объем выпуска в абсолютных цифрах?», — спросил Мишустин.

«От миллиона двухсот до двух миллионов. Мы стараемся в рамках нашей инновационной деятельности поддерживать подобные мероприятия и поддерживать людей, которые в состоянии сделать такого типа проекты высокотехнологичные. На этой же площадке уже разработана отечественный микроконтроллер, запущенный в серийное производство», — ответил Ковальчук.

Каждый раз в такой ситуации хочется спросить европейцев — ну и чего вы добились своими санкциями, вот отказались страны Балтии и Финляндия от нашей электроэнергии. И чего? Россия перенаправила потоки на Восток, и то же Интер РАО сообщает о рекордных поставках Мегаватт в Китай и Монголию. У отказников — инфляция за 20 процентов, цены на электричество выросли в разы и те, кто не может платить — запасается дровами. XXI век, говорят на дворе, век высоких технологий.