Россию накрыл магический шторм: ряды гадалок пополнили стилисты-тарологи и бизнес-ведьмы

Рост спроса на услуги предсказателей и лжецелителей обеспокоил Госдуму. Пока там готовят новую уголовную статью, корреспондент «Известий» провела расследование о рынке магических услуг в России.

В Госдуме впервые заговорили о необходимости отдельной уголовной статьи для лже-предсказателей и врачевателей. Потому что доказать причиненный вред и провести по статье «Мошенничество» бывает очень сложно. В конце концов, клиенты деньги им несут добровольно. Расследование провела корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Магический шторм накрыл Россию. Люди сметают все карты таро, эзотерические книги и журналы. Новоиспеченные маги ежедневно атакуют могилу Мессинга.

«Ужас, конечно, что из могилы сделали какое-то ритуальное поле. Конечно, это пшено (пачка с ним лежит на надгробии — Прим. ред.) будет заряжено и использовано для проклятий», — рассказал маг Никита Турчин.

Подбирать наряды модникам начали стилисты-тарологи

В итоге теперь даже в международный Университет магии и колдовства в Москве не попасть. Очередь! И это при условии, что обучение стоит колоссальных средств. В офисы ищут НЛП-мастеров, на производство — биоэнергетиков, в бутики — стилистов-тарологов.

«Шопинг-сопровождение через таро стоит на данный момент 45 тысяч рублей», — рассказала стилист и таролог Селена Сафарова.

И это за полдня! Вместе с тарологом-стилистом делаем расклад и подбираем образ для повышения на работе.

«Карта „Император“, образ должен быть очень дорогим и сдержанным. Цвета — ближе к голубым, зеленым, которые вызывает доверие. В таком костюме легко можно попросить повышение зарплаты. Но к начальнице-женщине так идти нельзя», — предупредила Селена Сафарова.

Одним из первых таро-стилистов был Кристьян Диор. Арканами модный дом вдохновляется и сегодня. Среди российских поклонников эзотерики: Лариса Долина, Ирина Безрукова и Лолита Милявская.

«Я слушаю своего астролога 23 года. Даже песни размещаю тогда, когда она говорит», — призналась Лолита.

Бизнес-ведьмы и гадалки обходятся дорого

Вместе с популярностью магии закономерно растет и число волшебных-аферистов. Как и их аппетиты. Чародеям «Звезды да Винчи» Лидия отдала два с половиной миллиона рублей.

«Я обратилась к бизнес-аналитику в сфере IT. Он сказал, что у меня нет проблем в бизнесе, но есть проблема с энергией», — рассказала потерпевшая.

Коуч свел ее с бизнес-ведьмой Еленой Опалевой. Та покупала амулеты в интернете за 250 рублей, а перепродавала за 150 тысяч!

Вот московский трехэтажный дворец с колоннадами и бассейном. Здесь принимает ясновидящая Вера. Для спиритических сеансов устроена отдельная студия, усыпанная иконами и образами Девы Марии. Стоимость приема — всего тысяча рублей. Почему так дешево, становится понятно быстро.

«Она вашего мужа оттянула, присушила к себе, это только начало», — сказала гадалке незамужней журналистке.

Но шансы спасти несуществующую семью от несуществующей любовницы на работе есть, уверяет Вера.

«Начинаем работать — заказываются свечи, заказывается материал. Все это отвозят в Загорский монастырь, это 40 дней читается. Свечи дорогие — около 35 тысяч одна», — назвала расценки гадалка.

В следующий раз надо 120 тысяч, иначе не сработает. А дальше — еще больше.

Психолог разоблачил механизмы магии

Кандидат психологических наук, борец с лжеучениями Александр Невеев без магии, но с картами в руках для антуража, считывает журналистку намного точнее потомственной ясновидящей.

«Разрушена башня, у вас в жизни происходил коренной перелом. Похоже, что не слишком давно. Теперь вы до некоторой степени в подвешенном состоянии», — дал абстрактную характеристику Александр Невеев.

Красный маникюр дал понять психологу, что перед ним человек активный и сильный. Покрашенные волосы — что хочет измениться. Дальше были общие фразы, которые каждый сам наполняет смыслом.

«Понятно, что я в любом случае попаду в точку. Это все просто — приходишь, слушаешь эзотерическую ерунду, платишь денежки», — разоблачил механизмы магии психолог.

Для нынешних магов карты, амулеты или ваша линия жизни — лишь формальности. Главный инструмент — телефон. После вашего звонка номер можно загрузить в шпионскую программу. Далее система выдает имя, фамилию, адреса проживания даже без регистрации, данные родителей и даже возможные пароли за дополнительную плату.

Почему в России стали чаще обращаться к экстрасенсам

Бум эзотерики легко объяснить. В сложные времена люди чаще обращаются к экстрасенсам и целителям. Тревога отключает критическое мышление, человека накрывает страх и чувство беспомощности.

«Это способ сбросить ответственность огромное за решения. Огромное количество людей начали обращаться за помощью, за пророчеством. Потому что они не видят перспектив и не видят какой-то стабильности», — объяснил спрос на магические услуги экстрасенс Никита Турчин.

А как не перекладывать ответственность на шамана, который не идет, а бежит в ногу со временем? Здесь и персональные заговоры на курс рубля, и обряды для эмиграции, есть даже призыв пророков в помощь.

«Александр Сергеевич Пушкин, что на данный момент вас беспокоит? Ему не нравится, что на Украине происходит. Что его памятники сносят. Он накажет. Их и их потомство», — заверила шаманка.

Пока же судьба наказывает только тех, кто надеется на легкие пути и рад обманываться.