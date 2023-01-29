Иде Галич не смогли оказать медицинскую помощь в Дубае

Блогер и телеведущая Ида Галич пожаловалась на уровень медицинского обслуживания в Дубае — столице ОАЭ. По мнению звезды, за границей общественная медицина регулярно демонстрирует проблемы организации. И напрасно россияне думают, что где-то в жаркой стране на роскошном курорте все условия жизни и меры безопасности — всегда на высшем уровне «в отличие от России». Галич порассуждала об этом в своем Telegram-канале.

По словам блогера, у нее не получилось попасть на прием к врачу в Дубае. Эта и многие другие беды не раз происходили с селебрити и в Арабских Эмиратах, и, например, во Франции. В европейской стране вовсе полагают, что люди по ночам не болеют. То же происходило с Галич в Барселоне, а в Турции не могли сделать укол в вену — три раза укололи прежде чем попасть в цель.

«Если вы жалуетесь на медицину в России, попробуйте записаться врачу в Дубае по страховке. А вообще, я помню однажды в Париже у меня очень заболел живот и найти там аптеку после 22–00 казалось просто невозможным». — написала блогер.

По мнению Иды Галич, развитая инфраструктура системы здравоохранения — глоток свежего воздуха после путешествий. Телеведущая похвалила Москву и назвала ее лучшим городом Земли.

По мнению селебрити, в столице России прекрасно налажена инфраструктура системы здравоохранения. Но и Дубай, несмотря ни на что, остается в сердце звезды, со временем она мечтает приобрести там жилье.

Ранее, писал 5-tv.ru, критики в сети набросились на маленького сына Иды Галич. Звезда ответила всем, кто высказался негативно обо внешности ее ребенка.