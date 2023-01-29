Валерия рассказала о ссорах с Иосифом Пригожиным: «Я уже не могу!»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 91

Певица Валерия ссорится с мужем Иосифом Пригожиным из-за его шопоголизма

Валерия рассказала о ссорах с Иосифом Пригожиным: «Я уже не могу!»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Артистка заявила, что из-за необдуманных поступков супруга в их общем доме воцаряется хаос.

Певица Валерия ссорится с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, из-за необдуманных покупок. И вопреки ожиданиям шопоголик в доме звезд — именно он. В очередном выпуске телевизионной передачи о жизни звезд артистка рассказала, что и после 19 лет брака у нее с супругом случаются серьезные разногласия.

Пригожин, по словам Валерии, часто ходит по магазинам и покупает буквально все подряд. Она не раз просила благоверного вернуть бесполезные вещи, на которые тратится семейный бюджет. Пригожин не скрывает, что любит, например, сувениры — привозит из каждого путешествия. Жена и в этом ему устроила препятствие: чтобы не загромождал холодильник магнитами, она выбрала модель с деревянной дверцей.

«Уже невозможно просто! Эта мелочевка весь дом загромождает! Я уже не могу! У нас такой стильный дом, красивый. Наши потрясающие полки постепенно заполняются непонятно чем. Эти вещи не сочетаются, это просто какое-то состояние хаоса», — жалуется певица на супруга.

Одно из последних увлечений Пригожина — кастрюли. Пока Валерия трудится, а домработница отдыхает в заслуженном отпуске, продюсер решил взять хозяйственные хлопоты в свои руки. И тут же обнаружил, что для реализации кулинарных планов не хватает посуды. И пришлось снова ехать отовариваться. Примечательно, что одежду при этом шоумену выбирает жена — считает, что в вопросах стиля ему без помощи не обойтись.

Не только артистка тиранит продюсера-шопоголика, у него тоже есть свои строгие требования. Известно, что Пригожин гордится не только талантом, но и внешностью супруги — ее стройным телом и моложавым видом. Но мало кто знает — бизнесмен запрещает любимой посещать косметологов! А о пластике, даже минимальной, и слышать не хочет!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иосиф Пригожин лично контролирует работу мастеров красоты Валерии.

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