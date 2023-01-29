В Будапеште с успехом прошла премьера оперы Прокофьева «Война и мир» на русском

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Иван Обухов
Иван Обухов 24

В Будапеште с успехом прошла премьера оперы «Война и мир» на русском языке

В Будапеште с успехом прошла премьера оперы Прокофьева «Война и мир» на русском

Фото: www.globallookpress.com / Attila Volgyi

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Любители высокой культуры приветствовали артистов овациями.

В Будапеште с успехом прошла премьера оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» по одноименному роману Льва Толстого. Значимое культурное событие произошло в Венгерском государственном оперном театре.

Опера исполнялась на русском языке. Субтитры на венгерском и английском языках транслировались для зрителей на специальных экранах.

Четырехчасовое действо, в создании которого также принимал участие Большой театр Женевы, поставил каталонский режиссер Каликсто Бийето. В качестве дирижера выступил казахстанский дирижер, главный дирижер театра «Астана Опера» Алан Бурибаев.

Российский посол в Венгрии сказал, что русская культура по-прежнему сохраняет свои позиции, даже невзирая на культивируемый на Западе популистский тренд на отмену всего русского.

Планируется, что в Венгерском оперном театре состоятся еще шесть показов «Войны и мира» в феврале.

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