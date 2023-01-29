Власти Ирана начали расследование после атаки беспилотников в Исфахане

|
Рита Миронова
Рита Миронова 65

Al Arabiya: к атаке на военный завод в Иране причастны США и еще одна страна

Власти Ирана начали расследование после атаки беспилотников в Исфахане

Фото: www.globallookpress.com / Iranian Army Office

Читайте нас в: Дзен Новости

Удалось выяснить, что к атаке беспилотников на военный завод причастны Штаты и «еще одна страна».

Власти Ирана начали расследование неудачной атаки беспилотников на завод боеприпасов в Исфахане. Как сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на собственный источник, целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

«Пострадавших в результате инцидента не выявлено, начато расследование причин произошедшего», — сообщил заместитель губернатора провинции.

Также стало известно, что к атаке на военный завод причастны Штаты и «еще одна страна», название которой не указывается.

«Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане», — сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на американские источники.

Здание понесло незначительный урон в виде поверхностный повреждений. Один из дронов был сбит комплексом ПВО, а два других беспилотника были перехвачены военными и взорваны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении на посольство Азербайджана в Иране. Стрельба неизвестного мужчины по сотрудникам ведомства попала на камеры видеонаблюдения.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
Два ребенка стали свидетелями убийства матери и брата на севере Москвы
16:16
Армия России в ходе наступления ударила по ВСУ на донецком направлении
16:09
Денис Матросов рассказал, что бывшая жена увезла сына в другой город
15:51
Копай глубже: названа настоящая причина помощи США Украине
15:38
Власти Ирана начали расследование после атаки беспилотников в Исфахане
15:23
На краснолиманском направлении ВС РФ нанесли значительное поражение ВСУ

Сейчас читают

«Сложность для Японии»: зачем РФ ограничила доступ к Южным Курилам
Друг переломавшего ребра Николая Дроздова о его состоянии: «Заживать будет долго»
«Абсурдно»: доживет ли Украина до поставок подводных лодок от Германии
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023