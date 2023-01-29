Власти Ирана начали расследование после атаки беспилотников в Исфахане

Удалось выяснить, что к атаке беспилотников на военный завод причастны Штаты и «еще одна страна».

Власти Ирана начали расследование неудачной атаки беспилотников на завод боеприпасов в Исфахане. Как сообщил телеканал Al Arabiya, ссылаясь на собственный источник, целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

«Пострадавших в результате инцидента не выявлено, начато расследование причин произошедшего», — сообщил заместитель губернатора провинции.

Также стало известно, что к атаке на военный завод причастны Штаты и «еще одна страна», название которой не указывается.

«Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный завод в иранском Исфахане», — сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на американские источники.

Здание понесло незначительный урон в виде поверхностный повреждений. Один из дронов был сбит комплексом ПВО, а два других беспилотника были перехвачены военными и взорваны.

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