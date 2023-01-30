Пожар в центре Благовещенска парализовал город
При тушении перекрыли движение по нескольким улицам.
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru
Пожар в Благовещенске практически парализовал движение в центре города. Горел деревянный одноэтажный дом.
К моменту прибытия спасателей огонь охватил кровлю и веранду. Пострадала пожилая жительница дома. Она получила ожоги.
Проезд транспорта рядом с пожаром был затруднен — многие горожане стояли в пробках и опоздали на работу.
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