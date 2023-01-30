Пожар в центре Благовещенска парализовал город

Пожар в Благовещенске практически парализовал движение в центре города. Горел деревянный одноэтажный дом.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил кровлю и веранду. Пострадала пожилая жительница дома. Она получила ожоги.

Проезд транспорта рядом с пожаром был затруднен — многие горожане стояли в пробках и опоздали на работу.